Названа сумма, за которую «Барселона» сможет выкупить Рэшфорда у «МЮ»

«Барселона» оформила все документы по аренде на год у «Манчестер Юнайтед» левого вингера Маркуса Рэшфорда. Испанский клуб заплатит игроку 14 миллионов евро до вычета налогов плюс бонусы, которые будут предусмотрены соглашениием.

Таким образом, вингер согласился на сокращение своей зарплаты на 15 процентов, и «Манчестер Юнайтед» не будет покрывать возникшую разницу в доходах игрока.

«Барселона» сможет выкупить футболиста у манкунианцев за 30 миллионов евро в июне 2026 года.