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  • Названа сумма, за которую «Барселона» сможет выкупить Рэшфорда у «МЮ»

Названа сумма, за которую «Барселона» сможет выкупить Рэшфорда у «МЮ»

Сегодня, 10:49

«Барселона» оформила все документы по аренде на год у «Манчестер Юнайтед» левого вингера Маркуса Рэшфорда. Испанский клуб заплатит игроку 14 миллионов евро до вычета налогов плюс бонусы, которые будут предусмотрены соглашениием.

Таким образом, вингер согласился на сокращение своей зарплаты на 15 процентов, и «Манчестер Юнайтед» не будет покрывать возникшую разницу в доходах игрока.

«Барселона» сможет выкупить футболиста у манкунианцев за 30 миллионов евро в июне 2026 года.

  • 27-летний Рэшфорд вторую часть прошлого сезона провел на правах аренды в «Астон Вилле».
  • Всего в сезоне-2024/25 он провел за бирмингемцев и «МЮ» 41 матч, забил 11 голов, сделал 9 ассистов.
  • Срок контракта англичанина с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Астон Вилла Манчестер Юнайтед Барселона Рэшфорд Маркус
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