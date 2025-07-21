Канчельскис отказался считать «Краснодар» топ-клубом

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался об уровне «Красанодара» и «Зенита».

«Футболисты «Зенита» гораздо выше классом, чем футболисты конкурентов. Это определяющий фактор, из-за которого «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом. «Краснодар» еще не топ-клуб, чтобы так долго конкурировать с «Зенитом». Вот когда он станет чемпионом во второй раз, тогда и будет топ-клубом, а пока он не топ-клуб», – сказал Канчельскис.