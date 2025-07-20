Орлов упрекнул «Ростов» за грубую игру против «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 1-го тура «Зенит» – «Ростов» (2:1).

Петербуржцы уступали по ходу встречи.

Для «Зенита» это 100-й сезон.

Он продлится до 17 мая.

«Ростовчане – молодцы. Как говорят, вышли на поле, наевшись мяса. С самого начала стали играть в кость. На первых минутах уложили Вегу. У них хороший прессинг. Есть наследие Карпина, и испанец [Джонатан Альба] развил его идеи. Они сейчас в хорошей форме.

Говорят, команда играет так, как позволяет соперник. Так вот в первом тайме «Ростов» вообще ничего не позволил «Зениту». «Зенит» вырвал волевую победу благодаря заменам, но сил потратил очень много», – сказал Орлов.