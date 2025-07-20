Дюков пожалел Промеса

Президент РФС Александр Дюков высказался об уголовном преследовании экс-спартаковца Квинси Промеса.
«Наверное, по-человечески его жаль. Я так понимаю, дело, скорее всего, идет к наказанию.
Но мне сложно комментировать и давать оценку, потому что я не знаком с его делом и с тем, насколько обоснованы претензии со стороны Нидерландов к своему гражданину Квинси Промесу», – сказал Дюков.
- 33-летний Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах. В Нидерландах он был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну. В минувшем сезоне вингер играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
- 20 июня 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды. Он находится в СИЗО.
Источник: «РБ Спорт»