Дюков пожалел Промеса

Президент РФС Александр Дюков высказался об уголовном преследовании экс-спартаковца Квинси Промеса.

«Наверное, по-человечески его жаль. Я так понимаю, дело, скорее всего, идет к наказанию.

Но мне сложно комментировать и давать оценку, потому что я не знаком с его делом и с тем, насколько обоснованы претензии со стороны Нидерландов к своему гражданину Квинси Промесу», – сказал Дюков.