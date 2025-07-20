Реакция Орлова на волевую победу «Зенита» над «Ростовом»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 1-го тура «Зенит» – «Ростов» (2:1).

Петербуржцы уступали по ходу встречи.

Для «Зенита» это 100-й сезон.

Он продлится до 17 мая.

«В первом тайме «Зенит» 18 раз потерял мяч – и это на своeм-то стадионе, при своeм зрителе! А как будет на выезде? У хозяев был мандраж, команда испытывает давление – это понятно. Мы не знаем, о чeм говорили руководители, но по лицу Семака видно, что волнуется. В первом тайме он смотрел на поле и не понимал, что делают его защитники.

Эракович много падает, зарабатывает фолы. Нет ответственности в его игре. Дркушич мне понравился больше, вышел хорошо. Нино спас в одном эпизоде. Но выход из обороны «Зениту» надо тренировать, наигрывать. Латышонку никто не мешал, а он дважды запустил мяч в аут. У Семака много работы. Материал есть. Нужно найти более уверенную игру в обороне», – сказал Орлов.