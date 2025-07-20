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Реакция Орлова на волевую победу «Зенита» над «Ростовом»

Вчера, 21:45
3

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 1-го тура «Зенит» – «Ростов» (2:1).

  • Петербуржцы уступали по ходу встречи.
  • Для «Зенита» это 100-й сезон.
  • Он продлится до 17 мая.

«В первом тайме «Зенит» 18 раз потерял мяч – и это на своeм-то стадионе, при своeм зрителе! А как будет на выезде? У хозяев был мандраж, команда испытывает давление – это понятно. Мы не знаем, о чeм говорили руководители, но по лицу Семака видно, что волнуется. В первом тайме он смотрел на поле и не понимал, что делают его защитники.

Эракович много падает, зарабатывает фолы. Нет ответственности в его игре. Дркушич мне понравился больше, вышел хорошо. Нино спас в одном эпизоде. Но выход из обороны «Зениту» надо тренировать, наигрывать. Латышонку никто не мешал, а он дважды запустил мяч в аут. У Семака много работы. Материал есть. Нужно найти более уверенную игру в обороне», – сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Орлов Геннадий
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Комментарии (3)
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Veron_HS
1753039698
100-й сезон можно продлевать долго. думаю даже вплоть до 200-го. ну может фартанет чуть раньше и его обьявят сотым.
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Интерес
1753043517
Потому что все -новички, только начинающие карьеру(второй год подряд), и им учиться и учиться...И обязательно тренировать современную манеру выхода через пас в атаку.Это почти комедийный сериал.
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vvv123
1753045289
Зенит играл товарняк с Зенитом 2. 6 воспитанников Зенита в Ростове хотели показать, что они не попой деланы!
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