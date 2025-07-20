Сперцян высказался об интересе «Жироны» и «ПСЖ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопросы об интересе иностранных команд.

– Правда, что ты сказал, то готов играть в «Жироне»?

– Я ничего не говорил. Что касается слухов, то я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Слухам уже три года. Будет конкретика, тогда и будем разговаривать. Я лично ничего не слышал, кроме слухов.

– Писали про «ПСЖ» и «Жирону». Тебе Франция или Испания больше нравится?

– Давайте не будем пока про это. Прямо сейчас – не хочу.