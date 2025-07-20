«Манчестер Юнайтед» приобрел вингера «Брентфорда»

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с правым вингером Брайаном Мбемо. Срок соглашения составляет 5 лет с возможностью продления.

Сегодня утром игрок прошел медобследование в «МЮ», но официально о трансфере пока не объвлено.