«Манчестер Юнайтед» приобрел вингера «Брентфорда»

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с правым вингером Брайаном Мбемо. Срок соглашения составляет 5 лет с возможностью продления.
Сегодня утром игрок прошел медобследование в «МЮ», но официально о трансфере пока не объвлено.
- Сообщалось, что за трансфер «МЮ» заплатит «Брентфорду» 65 миллионов фунтов (75 миллионов евро) плюс до 6 миллионов фунтов (6,9 миллиона евро) бонусами.
- В прошлом сезоне 25-летний Мбемо провел за клуб 42 матча, забил 20 голов, сделал 9 ассистов.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X