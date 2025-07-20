«Зенит» анонсировал «сезонную кампанию» перед матчем 1-го тура

«Зенит» запустил сезонную кампанию-2025/26 под названием «гроза и молнии».
«Когда мы объявили штормовое предупреждение, мы не шутили. Она уже здесь.
Гроза родилась над Петербургом и надвигается на футбольную Россию, скоро раскаты нашего грома услышат в каждом городе – от Калининграда до Самары.
Сине-бело-голубые молнии расчертили небо лучшего города мира и стали символом грядущего урагана: безудержная мощь стихии, подвластная только нам энергия природы.
Электрические разряды осветили путь, по которому мы пойдем в новом сезоне – путь красивой игры, бьющих током атак и громоподобных побед.
Путь грозы и молний. Путь «Зенита», – говорится в сообщении клуба.
- Сегодня команда дома сыграет с «Ростовом» в матче 1-го тура РПЛ. Начало в 18:00 мск.
- В прошлом сезоне «Зенит» занял 2-е место.
Источник: официальный сайт «Зенита»