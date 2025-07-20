«Зенит» анонсировал «сезонную кампанию» перед матчем 1-го тура

«Зенит» запустил сезонную кампанию-2025/26 под названием «гроза и молнии».

«Когда мы объявили штормовое предупреждение, мы не шутили. Она уже здесь.

Гроза родилась над Петербургом и надвигается на футбольную Россию, скоро раскаты нашего грома услышат в каждом городе – от Калининграда до Самары.

Сине-бело-голубые молнии расчертили небо лучшего города мира и стали символом грядущего урагана: безудержная мощь стихии, подвластная только нам энергия природы.

Электрические разряды осветили путь, по которому мы пойдем в новом сезоне – путь красивой игры, бьющих током атак и громоподобных побед.

Путь грозы и молний. Путь «Зенита», – говорится в сообщении клуба.