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  • «Зенит» анонсировал «сезонную кампанию» перед матчем 1-го тура

«Зенит» анонсировал «сезонную кампанию» перед матчем 1-го тура

Сегодня, 17:43
7

«Зенит» запустил сезонную кампанию-2025/26 под названием «гроза и молнии».

«Когда мы объявили штормовое предупреждение, мы не шутили. Она уже здесь.

Гроза родилась над Петербургом и надвигается на футбольную Россию, скоро раскаты нашего грома услышат в каждом городе – от Калининграда до Самары.

Сине-бело-голубые молнии расчертили небо лучшего города мира и стали символом грядущего урагана: безудержная мощь стихии, подвластная только нам энергия природы.

Электрические разряды осветили путь, по которому мы пойдем в новом сезоне – путь красивой игры, бьющих током атак и громоподобных побед.

Путь грозы и молний. Путь «Зенита», – говорится в сообщении клуба.

  • Сегодня команда дома сыграет с «Ростовом» в матче 1-го тура РПЛ. Начало в 18:00 мск.
  • В прошлом сезоне «Зенит» занял 2-е место.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
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Комментарии (7)
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1753023255
"...он был монтёром Ваней, но в духе парижан себе присвоил званье "электротехник Жан".
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Номэд
1753023588
Сколько пафоса от позора то!
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IVANRUS777
1753023736
Маркетологи газпрома под кокосом пишут пафосные заявления Зениту. Ну прёт ребят хорошо и хозяин доволен.
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FWSPM
1753023991
Гаспрем путь позорного нестолетия
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...уефан
1753024592
...какая-то пафосно-подростковая быдлятина!...
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S 1922
1753025303
Лошары грязные, вынимайте первый.
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baggio80
1753026588
Да, видать, героин им хороший привезли.
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