Умяров порассуждал о конкуренции «Спартака» с «Зенитом» в новом сезоне

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о борьбе с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ.

– Насколько важно подойти к матчу с «Зенитом» в 5-м туре без потерь? Календарь на старте располагает.

– Что значит располагает? По вашему мнению, у нас календарь либо хороший, либо плохой. Всегда плюс-минус у всех он одинаковый. У всех раз в неделю игра. Добавляется Кубок. По мне, без разницы, как ты начинаешь: с командами из верхней части таблицы или из нижней – тут уже как настраиваешься на игру, как подходишь к ней и как ты этот матч играешь.

– Но если оступиться и потерять очки с «Зенитом», то можно далеко их отпустить после очного матча.

– Только начало сезона. Тяжело говорить «отпустить»… Мы в прошлом сезоне 12 или 11 очков отыграли.

– Но итог какой?

– Итог мы все знаем. Тут тяжело говорить. В то же время мы были на первом месте после побед над «Оренбургом» и «Зенитом». Но мы помним чем всe закончилось.