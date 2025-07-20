Мостовой оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что в игре красно-белых с «Динамо Мх» (1:0) в 1-м туре РПЛ судьи допустили несколько ошибок.

«Здесь, как говорится, матч забудется, а результат останется. Три очка, все. 1:0, спокойно выиграли. «Динамо» толком ничего не создало, а тем более после удаления защитника вообще все встало на свои места.

«Спартак» мог второй забить, и несколько судейских ошибок было. Счет 2:0 мог быть, вообще намного легче было бы. Судьи сейчас будут под прессингом после всех этих скандалов, поэтому там было заметно, что этот судья очень сильно боялся напортачить, но в итоге напортачил», – сказал Мостовой.