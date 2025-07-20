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Мостовой оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Сегодня, 13:42
10

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что в игре красно-белых с «Динамо Мх» (1:0) в 1-м туре РПЛ судьи допустили несколько ошибок.

«Здесь, как говорится, матч забудется, а результат останется. Три очка, все. 1:0, спокойно выиграли. «Динамо» толком ничего не создало, а тем более после удаления защитника вообще все встало на свои места.

«Спартак» мог второй забить, и несколько судейских ошибок было. Счет 2:0 мог быть, вообще намного легче было бы. Судьи сейчас будут под прессингом после всех этих скандалов, поэтому там было заметно, что этот судья очень сильно боялся напортачить, но в итоге напортачил», – сказал Мостовой.

  • По ходу матча главный арбитр Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
  • На 7-й минуте защитник гостей Мохамед Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
  • Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке. Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Мостовой Александр Казарцев Василий
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Комментарии (10)
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fakeid
1753008268
отскочили хрюканы, позорно, при помощи судей и левейшего удаления у соперника!
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СильныйМозг
1753008922
Я согласен, счет мог бы быть 2:0, но тогда судье, пришлось бы удалять еще 1 игрока Динамо, видимо не доплатили.
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raritet
1753009247
Непонятно. Если гол забит из оффсайда, то какие вообще могут быть разговоры . Все , как всегда было , в манере нашего РПЛ.
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boris63
1753010349
Очень скверное судейство сразу с первого тура, страшно подумать что будет дальше.
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Литейный 4 (returned)
1753011470
Не могут выигрывать хряки без пенальти или удалении соперника. Гыгыгы
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