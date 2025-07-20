Мостовой оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что в игре красно-белых с «Динамо Мх» (1:0) в 1-м туре РПЛ судьи допустили несколько ошибок.
«Здесь, как говорится, матч забудется, а результат останется. Три очка, все. 1:0, спокойно выиграли. «Динамо» толком ничего не создало, а тем более после удаления защитника вообще все встало на свои места.
«Спартак» мог второй забить, и несколько судейских ошибок было. Счет 2:0 мог быть, вообще намного легче было бы. Судьи сейчас будут под прессингом после всех этих скандалов, поэтому там было заметно, что этот судья очень сильно боялся напортачить, но в итоге напортачил», – сказал Мостовой.
- По ходу матча главный арбитр Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
- На 7-й минуте защитник гостей Мохамед Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
- Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке. Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша.
Источник: «Матч ТВ»