Дюков высказался о будущем Дзюбы после игровой карьеры

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о будущем нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Если Артем примет решение играть, то может продолжить карьеру. Мы знаем много примеров, когда продолжают играть футболисты старше него. Если он захочет продолжить карьеру в качестве какого-то специалиста или тренера, то может получить соответствующую лицензию. Это будет его выбор.

Наверное, у него есть необходимые качества, чтобы стать управленцем в сфере футбола. Но сперва он должен принять решение – хочет продолжать футбольную карьеру или стать менеджером», – сказал Дюков.