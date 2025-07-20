Статистика Заболотного в дебютном матче за «Спартак»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный накануне дебютировал за команду в РПЛ в матче 1-го тура против «Динамо Мх» (1:0).

Игрок показал следующую статистику.

73 минуты на поле;

1 удар (0.03 xG);

3 касания в чужой штрафной;

11/14 выигранные единоборства;

9/11 выигранные верховые единоборства;

2 заработанных фола.

За последние десять лет лишь два нападающих «Спартака» выигрывали 9+ верховых единоборств за «Спартак» в матчах чемпионата России: Александр Соболев (6 раз) и Зе Луиш (2 раза).