Чернов: «Страшно представить, что ждет «Зенит» в случае 2-го подряд сезона без чемпионства»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов поделился ожиданиями от сезона в исполнении «Зенита».

«Зенит» начинает операцию по возвращению трофея. Непривычно называть его не чемпионом России, но тем интереснее будет сезон.

На мой взгляд, у «Зенита» шансы на титул гораздо выше, чем в прошлом сезоне. Фактор Жерсона, адаптировавшийся Луис Энрике, здоровый Глушенков – эта мотивированная троица явно повлияет на чемпионскую гонку.

Если «Зенит» действительно научился реализовывать стандарты, то слабых мест в команде будет еще меньше. Психология – тоже за команду Семака. Извините за банальность, но защищать титул ментально гораздо тяжелее, особенно когда он первый в истории клуба. А в «Зените» сейчас половина лидеров даже никогда не становилась чемпионами России – уверен, что мотивация у них высока.

Я даже не сомневаюсь, что «Зенит» начнет чемпионат так же лихо, как год назад, но важно на этот раз удержать темп (Максим, побереги свою руку). Не забывайте, что пять лет подряд «Зенит» брал титул досрочно, затем в последнем туре, а год назад его вообще упустил. Это уже очертания тенденции, которую может сломать только золото.

Прошлым летом все говорили о том, что «Зенит» не может остаться без чемпионства в год столетия. Теперь вторая попытка – «сотый сезон», в который ну уж точно «Зенит» не может не стать чемпионом.

Иначе – страшно представить, что ждет клуб через год», – написал Чернов.