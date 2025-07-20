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  • Чернов: «Страшно представить, что ждет «Зенит» в случае 2-го подряд сезона без чемпионства»

Чернов: «Страшно представить, что ждет «Зенит» в случае 2-го подряд сезона без чемпионства»

Сегодня, 12:08
13

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов поделился ожиданиями от сезона в исполнении «Зенита».

«Зенит» начинает операцию по возвращению трофея. Непривычно называть его не чемпионом России, но тем интереснее будет сезон.

На мой взгляд, у «Зенита» шансы на титул гораздо выше, чем в прошлом сезоне. Фактор Жерсона, адаптировавшийся Луис Энрике, здоровый Глушенков – эта мотивированная троица явно повлияет на чемпионскую гонку.

Если «Зенит» действительно научился реализовывать стандарты, то слабых мест в команде будет еще меньше. Психология – тоже за команду Семака. Извините за банальность, но защищать титул ментально гораздо тяжелее, особенно когда он первый в истории клуба. А в «Зените» сейчас половина лидеров даже никогда не становилась чемпионами России – уверен, что мотивация у них высока.

Я даже не сомневаюсь, что «Зенит» начнет чемпионат так же лихо, как год назад, но важно на этот раз удержать темп (Максим, побереги свою руку). Не забывайте, что пять лет подряд «Зенит» брал титул досрочно, затем в последнем туре, а год назад его вообще упустил. Это уже очертания тенденции, которую может сломать только золото.

Прошлым летом все говорили о том, что «Зенит» не может остаться без чемпионства в год столетия. Теперь вторая попытка – «сотый сезон», в который ну уж точно «Зенит» не может не стать чемпионом.

Иначе – страшно представить, что ждет клуб через год», – написал Чернов.

  • В минувшем сезоне РПЛ выиграл «Краснодар».
  • «Зенит» в 1-м туре примет «Ростов».
  • Встреча начнется в 18:00 мск.

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Источник: телеграм-канал Гоши Чернова
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (13)
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ОК, Зенит!
1753002874
Станет.
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fakeid
1753003072
прикол будет, если вендел не уйдёт, тогда и салазара покупать не придётся. барриос, жерсон, вендел, энрике, педро, глушенков размотают ваш спартаг на раз-два.
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FWSPM
1753003646
Ничего страшного еще раз перенесут
Ответить
aaaaahhhh
1753004956
страшно в таком случае не за зенит, а за бюджет страны. Они же тогда всю Бразилию к нам перевезут.
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АЛЕКС 58
1753006986
Если только продажные судьи помогут. А перенос юбилея уже входит в привычку
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subbotaspartak
1753008296
Иначе – страшно представить, что ждет клуб через год»... Самоликвидируется?
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ScarlettOgusania
1753011006
чего там "страшно представить" - Мюллер расформирует бом.жей, делов то, часть отправят защищать сочинский интернат, часть отправят "править" к пуховым, а бразилов - на пальмы собирать урожай...)
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Garrincha58
1753011692
Ничего страшного не произойдёт просто наконец-то уволят гл. тренера, а с ним возможно часть тренерского состава и уж точно нынешнее руководство клубом
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Интерес
1753012034
Ничего.Назначат новую дату.Только Медведева уберут,а Дюкову с Митрофановым поставят чёрную метку и...премируют.
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