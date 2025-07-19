Директор «Спартака» оценил судейство в матче с «Динамо Мх»

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», прокомментировал судейство в матче 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

«Качество судейства в этом матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отмененный гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные желтые карточки.

Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта», – сказал Малышев.