Директор «Спартака» оценил судейство в матче с «Динамо Мх»

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», прокомментировал судейство в матче 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).
«Качество судейства в этом матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отмененный гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные желтые карточки.
Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта», – сказал Малышев.
- В поле судил петербуржец Василий Казарцев.
- В следующем туре «Спартак» примет «Балтику».
- «Динамо Мх» сыграет с «Оренбургом».
Источник: «Матч ТВ»