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Директор «Спартака» оценил судейство в матче с «Динамо Мх»

Вчера, 23:09
8

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», прокомментировал судейство в матче 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

«Качество судейства в этом матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отмененный гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные желтые карточки.

Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта», – сказал Малышев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак
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Комментарии (8)
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Persona_non_Grata
1752955886
Обращаться в ЭСК конечно надо, но толку мало !(((...
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Константин-Шапкин-google
1752956538
Может прокуратура ему объяснит, что к чему. Одного говорят уже приземлили. Или у него задача каждый год юбилеем считать
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FWSPM
1752957186
да казарцев красавец конечно а чем занимались на вар? к нестолетию готовятся?
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СильныйМозг
1752957364
В мАскве ныть.
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alefreddy
1752958907
болотные отмажут и все оправдают
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Sergey9999
1752959551
Казарцев пора уволен от работы в РПЛ
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Veron_HS
1752960803
в комнате вар все упились от бабла за третий юбилей столетия и с минуты 10 не смотрели в мониторы а переключили на порнуху, судья в поле понял что порнухи ему не посмотреть искренне теребил рукава и пояс в поиске рации чтоб сказать чтоб поставили на паузу - но компетенция не позволили дозвониться до вар. да и толку - все уже были бухие. великие комментаторы такие же ущербные как и судьи обьяснили что все хорошо - бить по **---лу с ноги спартачей наступать на ноги и не замечать 8 их голов - это видимо новая версия правил РПЛ под редакцией газовой корпорации и кадырова. кавказцам как титульной нации теперь не ставят нарушения. ломай славян с ноги в е--бло и ноги сзади, пострадавшему желтую дадут. это повторяюсь - я нихера не спартач, просто взгляд со стороны)) хуже 12го дивизиона Коста-Рики судейство в сверхдержаве...
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