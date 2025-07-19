Заболотный поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак» в РПЛ

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный прокомментировал свой дебют в РПЛ за команду.

В 1-м туре РПЛ москвичи победили дома «Динамо Мх» (1:0).

Заболотный вышел в старте и был заменен во 2-м тайме.

Следующий соперник «Спартака» – «Балтика».

– Мы нагнетали игру, старались действовать остро. Где‑то чуть спешили, забегали в офсайд. Но для первой игры это нормально. С игровой практикой будем действовать более эффективно.

– Какой был план Деяна Станковича на игру?

– Мы знали, что Махачкала будем стараться не дать нам контролировать мяч, они всегда идут в прессинг. Главный тренер давал больше рекомендаций играть на меня. Чтобы я цеплялся за мячи впереди после дальних передач.

– Вы попали в стартовый состав.

– Ничего удивительного. Мы понимаем, что Угальде приехал позже. Тренер, наверное, видел меня более подготовленным, [Угальде] еще не в оптимальной форме. У нас здоровая конкуренция. Каждый будет стараться быть в основе. Сезон длинный, так что вся обойма нужна будет.