Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Заболотный поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак» в РПЛ

Заболотный поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак» в РПЛ

Вчера, 23:02
3

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный прокомментировал свой дебют в РПЛ за команду.

  • В 1-м туре РПЛ москвичи победили дома «Динамо Мх» (1:0).
  • Заболотный вышел в старте и был заменен во 2-м тайме.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Балтика».

– Мы нагнетали игру, старались действовать остро. Где‑то чуть спешили, забегали в офсайд. Но для первой игры это нормально. С игровой практикой будем действовать более эффективно.

– Какой был план Деяна Станковича на игру?

– Мы знали, что Махачкала будем стараться не дать нам контролировать мяч, они всегда идут в прессинг. Главный тренер давал больше рекомендаций играть на меня. Чтобы я цеплялся за мячи впереди после дальних передач.

– Вы попали в стартовый состав.

– Ничего удивительного. Мы понимаем, что Угальде приехал позже. Тренер, наверное, видел меня более подготовленным, [Угальде] еще не в оптимальной форме. У нас здоровая конкуренция. Каждый будет стараться быть в основе. Сезон длинный, так что вся обойма нужна будет.

Еще по теме:
Станкович оценил дебют Заболотного в «Спартаке» 1
Заболотный объяснил, почему решился на переход в «Спартак» 1
Заболотный дебютирует за «Спартак» в РПЛ в матче с «Динамо Мх» 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SPACE TRUCKIN
1752955933
вполне неплохо играл...
Ответить
САДЫЧОК
1752956608
Хорошо играл.Прессинговал, заставлял ошибаться соперников.
Ответить
fakeid
1752957037
позор болотным!
Ответить
Главные новости
СпецпроектРоссийский футбол вернулся! Вспомните команды РПЛ по расстановке
15
Станкович оценил дебют Заболотного в «Спартаке»
00:25
1
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 23:17
7
Директор «Спартака» оценил судейство в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 23:09
8
Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 22:53
5
«Спартаку» не засчитали 4 гола в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 22:46
26
РПЛ. «Спартак» начал сезон с победы над «Динамо Мх» (1:0)
Вчера, 22:33
105
Казарцева призвали закончить с судейством
Вчера, 22:01
15
Реакция Генича на судейство в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
Вчера, 21:53
9
«Спартаку» не засчитали 3 гола в 1-м тайме матча с «Динамо Мх»
Вчера, 21:31
75
Все новости
Все новости
Обращение Маркиньоса к фанатам «Спартака» после победы над «Динамо Мх»
00:45
Станкович установил рекорд чемпионата России
00:01
Заболотный объяснил, почему решился на переход в «Спартак»
Вчера, 23:40
1
Заболотный поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак» в РПЛ
Вчера, 23:02
3
«Спартаку» не засчитали 4 гола в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 22:46
26
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Динамо» Мх голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:35
РПЛ. «Спартак» начал сезон с победы над «Динамо Мх» (1:0)
Вчера, 22:33
105
Комличенко оценил дебют за «Локомотив»
Вчера, 22:26
1
Морено прокомментировал 0:3 от «Локомотива»
Вчера, 22:10
Казарцева призвали закончить с судейством
Вчера, 22:01
12
Реакция Генича на судейство в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
Вчера, 21:53
9
Семшов определил линию, которую нужно усилить «Спартаку»
Вчера, 21:46
«Спартаку» не засчитали 3 гола в 1-м тайме матча с «Динамо Мх»
Вчера, 21:31
75
Видео1-й гол «Спартака» в сезоне
Вчера, 21:25
9
Федотов заявил, что «Спартак» в матче с «Динамо Мх» лишили 100-процентного пенальти
Вчера, 21:16
12
Алеррандро из ЦСКА описал себя одним словом
Вчера, 20:57
2
Радимов – о споре с Соболевым: «Мое пиво приближается»
Вчера, 20:43
2
«На всех орал и пробегал впустую»: Портнягин – о Дзюбе в матче с «Крыльями Советов»
Вчера, 20:37
6
Раков сообщил, кому посвятил дебютный гол за «Крылья Советов»
Вчера, 20:27
Заболотный дебютирует за «Спартак» в РПЛ в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 20:18
11
Хомуха назвал игрока «Зенита», который не соответствует уровню команды
Вчера, 20:06
РПЛ. «Локомотив» разгромил «Сочи», забив три гола после 80-й минуты
Вчера, 20:00
8
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:58
1
Селюк назвал сорвавшийся трансфер «Зенита», который пойдет на пользу команде
Вчера, 19:42
2
Стало известно, почему Пиняев не играет с «Сочи»
Вчера, 19:31
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо» Махачкала: 19 июля
Вчера, 19:24
26
«Спартак» увеличил предложение по Коко
Вчера, 19:12
13
Овечкин выступил с пожеланием Карпину
Вчера, 18:44
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 