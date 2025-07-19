Федотов заявил, что «Спартак» в матче с «Динамо Мх» лишили 100-процентного пенальти

В эти минуты проходит матч 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо Мх».

В первом тайме случилось спорное решение судьи Василия Казарцева: неназначение пенальти за, вероятно, нарушение Мохамеда Аззи на Наиле Умярове.

Оценку эпизоду дал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

«Это 100% пенальти – футболист Махачкалы нарушал правила ра Умярове в своей штрафной. В первую очередь ошибся Казарцев, он был недалеко от штрафной, позиция открытая – единоборство игроков он контролировал.

Также это ошибка Фисенко, который работает на ВАР. Это классический наступ – следовало назначить пенальти в ворота «Динамо» и показать жeлтую карточку за грубую игру», – сказал Федотов.