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  • Федотов заявил, что «Спартак» в матче с «Динамо Мх» лишили 100-процентного пенальти

Федотов заявил, что «Спартак» в матче с «Динамо Мх» лишили 100-процентного пенальти

Сегодня, 21:16
11

В эти минуты проходит матч 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо Мх».

В первом тайме случилось спорное решение судьи Василия Казарцева: неназначение пенальти за, вероятно, нарушение Мохамеда Аззи на Наиле Умярове.

Оценку эпизоду дал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

«Это 100% пенальти – футболист Махачкалы нарушал правила ра Умярове в своей штрафной. В первую очередь ошибся Казарцев, он был недалеко от штрафной, позиция открытая – единоборство игроков он контролировал.

Также это ошибка Фисенко, который работает на ВАР. Это классический наступ – следовало назначить пенальти в ворота «Динамо» и показать жeлтую карточку за грубую игру», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Федотов Игорь
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Комментарии (12)
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Тинез Розоп
1752949420
Фекалий с Княгиней вы где гребешки? Ну ка скажите что это враньё. Навоняйте тут….
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...уефан
1752949879
...два пенальти слили...
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Константин-Шапкин-google
1752949954
С почином братья Спартаковцы! После матча поговорим про Васю П.и.д.о.р.а. Хотя что о нём говорить. Всё смеются, а Вася ссыться.
Ответить
Интерес
1752950024
Зато Станкович уже заработал первые "премиальные" баллы.Потом они сработают в совершенно ненужный момент.
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DVOK68
1752950069
Это нормальное решение.Для тридвараса Васи)
Ответить
timon2401
1752950112
Это какой-то *******!!!!!! Этот ******** Казарцев по-другому не может. ((((( Пока весь судейский корпус будет пастись в Газпроме, ничего не поменяется.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1752950221
И м.у.д.а.к. лампочкин на голубом глазу объясняет что Вася молодец! Это П.и.з.д е.ц. друзья! Про 22го номера я молчу. Ну полная жопа. С новым сезоном, с новым беспределом! Надеюсь ВаськА уберут после такого спектакля!
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Ровесник Романцева
1752954312
НЕ умеют пасовать в штрафной. Солари и Мартинс спокойно катнулибы Мартиьесу налево был бы хеттрик. Мартиньос - лучший!
Ответить
алдан2014
1752954325
Конечно был пенальти. Все видели. Но Вася явно был против Спама
Ответить
темирхан
1752955369
УХ ТЫ! ТОЧНО ЧТОЛИ?
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