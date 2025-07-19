Заболотный дебютирует за «Спартак» в РПЛ в матче с «Динамо Мх»

«Спартак» огласил стартовый состав на матч 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

В основу москвичей попал нападающий Антон Заболотный. Это его первый официальный матч за «Спартак».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на «Лукойл Арене». Начало – в 20:30 мск.