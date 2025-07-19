Заболотный дебютирует за «Спартак» в РПЛ в матче с «Динамо Мх»

«Спартак» огласил стартовый состав на матч 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх».
В основу москвичей попал нападающий Антон Заболотный. Это его первый официальный матч за «Спартак».
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на «Лукойл Арене». Начало – в 20:30 мск.
- 34-летний Заболотный перешел в столичный клуб из «Химок» на правах свободного агента.
- Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал задачей команды на сезон-2025/26 победу в чемпионате России.
- Заболотный ранее выступал за «Зенит» и ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «Спартака»