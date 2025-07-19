Селюк назвал сорвавшийся трансфер «Зенита», который пойдет на пользу команде

Агент Дмитрий Селюк высказался о несостоявшемся переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит».

«Для «Зенита» хорошо, что они не купили Даку. Я давал большое интервью в тот момент, когда сине-бело-голубые хотели его приобрести. Может они прочитали мое интервью и поэтому отказались? Даку просто убил бы «Зенит» и в раздевалке, и везде. Он – тоже игрок не стиля «Зенита».

Да, одного такого можно иметь в команде. Но в «Зените» уже есть Соболев, зачем нужен Даку? Если Соболев просто сидит на скамейке без последствий, то Даку бы устроил драки и в раздевалке, и на тренировках. Мы видим его характер.

«Зенит» очень правильно сделал, что не взял Даку. Такие футболисты для того же «Рубина» суперподходят. Вся команда на него играет, и он делает результат. Я готов поспорить, что Даку никогда бы не забил столько мячей в таких командах как «Зенит» и «Спартак».

Радует, что начинается РПЛ. С удовольствием будем смотреть на некоторые команды, кто и как подошел к чемпионату. Через одну-две игры я смогу сказать, кто какое место займет по итогам чемпионата», – сказал Селюк.