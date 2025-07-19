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  • Селюк назвал сорвавшийся трансфер «Зенита», который пойдет на пользу команде

Селюк назвал сорвавшийся трансфер «Зенита», который пойдет на пользу команде

Сегодня, 19:42
2

Агент Дмитрий Селюк высказался о несостоявшемся переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит».

«Для «Зенита» хорошо, что они не купили Даку. Я давал большое интервью в тот момент, когда сине-бело-голубые хотели его приобрести. Может они прочитали мое интервью и поэтому отказались? Даку просто убил бы «Зенит» и в раздевалке, и везде. Он – тоже игрок не стиля «Зенита».

Да, одного такого можно иметь в команде. Но в «Зените» уже есть Соболев, зачем нужен Даку? Если Соболев просто сидит на скамейке без последствий, то Даку бы устроил драки и в раздевалке, и на тренировках. Мы видим его характер.

«Зенит» очень правильно сделал, что не взял Даку. Такие футболисты для того же «Рубина» суперподходят. Вся команда на него играет, и он делает результат. Я готов поспорить, что Даку никогда бы не забил столько мячей в таких командах как «Зенит» и «Спартак».

Радует, что начинается РПЛ. С удовольствием будем смотреть на некоторые команды, кто и как подошел к чемпионату. Через одну-две игры я смогу сказать, кто какое место займет по итогам чемпионата», – сказал Селюк.

  • Летом «Рубин» продлил контракт с 27-летним Даку до лета 2029 года.
  • Ранее на игрока претендовал «Зенит». По словам председателя правления клуба Александра Медведева, трансфер албанца не удалось согласовать из-за личных условий, которые включают не только финансовый аспект.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Даку Мирлинд Селюк Дмитрий
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Комментарии (2)
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Литейный 4 (returned)
1752944742
Албанец среди Зенитовских братских сербов это гремучая смесь. Гыгыгы
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Интерес
1752945691
Я думаю,что в "Зените" не только не читают Селюка, но и не желают иметь с ним дело в принципе.Они "клиентоориентированы" на других торговцев живым товаром.
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