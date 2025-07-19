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Петров из «Балтики» допустил чемпионство команды

Сегодня, 17:42
6

Полузащитник «Балтики» Илья Петров высказался о вероятности чемпионства.

«Цель команды – набирать как можно больше очков, чтобы быть в середине турнирной таблицы. Мы идем от игры к игре. Личная цель – провести много матчей и сделать несколько результативных действий.

Что должно произойти, чтобы «Балтика» стала чемпионом? Чтобы боженька помог. В футболе все бывало, тут все равны. И «Лестер» выигрывал АПЛ, так что играют не деньги, а команда. На поле играет команда, коллектив. Так что чемпионство – вполне реально», – сказал Петров.

  • «Балтика» выиграла Первую лигу в прошлом сезоне.
  • Калининградцы вернулись в РПЛ за сезон.
  • В 1-м туре «Балтика» сыграла вничью с «Динамо» (1:1).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Балтика Петров Илья
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Комментарии (6)
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Интерес
1752936766
Это допустил не Петров,а иди?от,задавший такой вопрос,а футболист закономерно сослался на всевластие футбольного боженьки.Он должен был сказать, что это невозможно, зная истории "Лестера" и "Алании"(хоть он её не помянул)???
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СильныйМозг
1752937142
Какой протагонист.
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fakeid
1752937341
1. балтика 2. зенит ... 16. спартаг если так - то я согласен!
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Красногорск_Фан
1752938022
Скоро Нью-Васюки станет мировой шахматной столицей. А пока дайте 3 рубля (с)
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Persona_non_Grata
1752939079
Всё просто - расформировать Зенит и отдать Балтику под спонсорство и опеку Газпрома !)))..
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Cleaner
1752940525
Петров, ты это, того, глупости на всю страну не говори. Балтика будет бороться за место в РПЛ, не более того.
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