Спартаковец Пруцев рассказал, на какую игрушку потратил 100 тысяч рублей

Данил Пруцев, полузащитник «Спартака», рассказал, что коллекционирует игрушки.
– Расскажи еще что-то о себе, что никто не знает?
– Коллекционирую игрушки – медведей Bearbrick. У меня их уже штук восемь.
– Необычно.
– Увидел их в аккаунте у Тимати. Сначала сам купил, потом жена подарила. Так и пошло.
– Они недешевые. Видел такого медведя за 290 тысяч рублей.
– Цена зависит от редкости и материала. Недавно был день рождения друга, я ему подарил такого медведя. Сумма? Ну, около 100 тысяч. Мои – чуть дешевле. Одного мне подарили на свадьбу. Тоже футболист, Дима Цыпченко – мы знакомы с «Чертаново».
- В прошлом сезоне 25-летний Пруцев провел за «Спартак» 30 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Брат Пруцева Егор выступает за «Црвену Звезду».
Источник: Sport24