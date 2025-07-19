Спартаковец Пруцев рассказал, на какую игрушку потратил 100 тысяч рублей

Данил Пруцев, полузащитник «Спартака», рассказал, что коллекционирует игрушки.

– Расскажи еще что-то о себе, что никто не знает?

– Коллекционирую игрушки – медведей Bearbrick. У меня их уже штук восемь.

– Необычно.

– Увидел их в аккаунте у Тимати. Сначала сам купил, потом жена подарила. Так и пошло.

– Они недешевые. Видел такого медведя за 290 тысяч рублей.

– Цена зависит от редкости и материала. Недавно был день рождения друга, я ему подарил такого медведя. Сумма? Ну, около 100 тысяч. Мои – чуть дешевле. Одного мне подарили на свадьбу. Тоже футболист, Дима Цыпченко – мы знакомы с «Чертаново».