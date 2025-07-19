Смолов – о старте сезона: «Очень странное и непривычное чувство»

Федор Смолов поделился ожиданиями от старта сезона РПЛ. 35-летний нападающий находится в статусе свободного агента.
«Впервые в карьере начинаю сезон без клуба. Очень странное и, честно, непривычное чувство. Но попробую обратить его в пользу: пока есть такая возможность – посмотрю на игру с другой стороны, как зритель. Планирую писать и появляться здесь чаще, чем в инсте – так что связь!» – написал Смолов.
- Смолов в прошлом сезоне выступал за «Краснодар», с которым стал чемпионом.
- По завершении сезона у форварда истек контракт с клубом.
Источник: телеграм-канал Смолова