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  • Смолов – о старте сезона: «Очень странное и непривычное чувство»

Смолов – о старте сезона: «Очень странное и непривычное чувство»

Сегодня, 14:43

Федор Смолов поделился ожиданиями от старта сезона РПЛ. 35-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

«Впервые в карьере начинаю сезон без клуба. Очень странное и, честно, непривычное чувство. Но попробую обратить его в пользу: пока есть такая возможность – посмотрю на игру с другой стороны, как зритель. Планирую писать и появляться здесь чаще, чем в инсте – так что связь!» – написал Смолов.

  • Смолов в прошлом сезоне выступал за «Краснодар», с которым стал чемпионом.
  • По завершении сезона у форварда истек контракт с клубом.

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Источник: телеграм-канал Смолова
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
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