Газзаев назвал российского футболиста, в эпоху которого мы живем

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высоко оценил игру Игоря Акинфеева.
– Была эпоха Яшина, даже награду имени Льва Яшина дают в международном футболе, потом был Дасаев. Сейчас эпоха Акинфеева.
– Он всегда так отбивал пенальти или это натренированное?
– Всегда нужно тренироваться, но ещe это его интуиция и талант, дар. Он был такой и в 16 лет. Выдающаяся личность, таких вратарей в мире пять‑шесть.
- Акинфееву – 39 лет.
- Он всю карьеру проводит в ЦСКА.
- Голкипер является самым титулованным российским футболистом в истории. На его счету 23 трофея.
Источник: «Матч ТВ»