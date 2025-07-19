Газзаев назвал российского футболиста, в эпоху которого мы живем

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высоко оценил игру Игоря Акинфеева.

– Была эпоха Яшина, даже награду имени Льва Яшина дают в международном футболе, потом был Дасаев. Сейчас эпоха Акинфеева.

– Он всегда так отбивал пенальти или это натренированное?

– Всегда нужно тренироваться, но ещe это его интуиция и талант, дар. Он был такой и в 16 лет. Выдающаяся личность, таких вратарей в мире пять‑шесть.