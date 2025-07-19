В «Пари НН» высказались о возможном подписании Кокорина

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о возможном приглашении форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Команду из Нижнего Новгорода этим летом возглавил Алексей Шпилевский, работающий с российским нападающим в кипрском клубе.

– Писали, что у Кокорина было два варианта в РПЛ этим летом. Алексей Шпилевский работал с ним в «Арисе». Предлагал ли он его кандидатуру и рассматривает ли в его в целом «Пари НН»?

– У меня с Сашей прекрасные отношения. Знакомы еще с моей работы в «Локомотиве» и «Динамо». Рад, что он преодолел ту непростую ситуацию, которая у него была, показывает сейчас хорошую игру. Но такой трансфер невозможно представить и, как вы слышали, у клуба сейчас немного другая философия.

Что касается вопроса, Шпилевский его не предлагал и клуб не рассматривал такой вариант.