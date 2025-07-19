Степашин отреагировал на драку Смолова в «Кофемании»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал скандал с участием Федора Смолова.
- 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
- В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
- С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.
«Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше [в кафе]. Утром надо спать. Дай бог, что все пройдет. При случае у Федора спрошу. Федор-то пришел [в кафе] как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил», – сказал Степашин.
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: ТАСС