Маркиньос объяснил, почему выбрал 10-й номер в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Маркиньос прокомментировал смену номера. Бразилец с нового сезона будет выступать под десяткой.

– Твой новый номер 10. Что это значит для тебя?

– Я разговаривал со своим отцом, который уже ушeл из жизни, и он мне однажды сказал, что хочет меня видеть в футболке под номером 10 в «Спартаке». Сейчас это осуществилось. Я очень рад. Надеюсь, папа видит меня в майке с номером 10.

– Ты, наверное, в курсе, что за «Спартак» раньше под этим номером играли культовые футболисты.

– Конечно, я знаю, что великие игроки носили майку под номером 10. Последним из них был Промес – человек, который здесь добился многого и стал настоящим идолом для фанатов. Надеюсь, что мне удастся своей игрой заслужить того же, что и он. Уже неоднократно говорил, что я здесь, чтобы приносить пользу «Спартаку». Как это будет видеть главный тренер, что он мне скажет: играть в атаке или в обороне, на фланге или в центре. Где угодно, хоть нападающим. Я буду делать это, чтобы приносить пользу команде.

– В каком состоянии команда и лично ты подходят к старту сезона?

– Прекрасно подготовка проходит. Сейчас мы находимся в хорошей физической форме. В целом на сборах поработали достаточно, сейчас мы в оптимальных кондициях для того, чтобы выйти и биться за победу в первом матче с махачкалинским «Динамо». Надеюсь, этот сезон мы проведeм как можно лучше.