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  • «Многие нас хоронили»: слова Талалаева после ничьей «Балтики» с «Динамо»

«Многие нас хоронили»: слова Талалаева после ничьей «Балтики» с «Динамо»

Вчера, 23:22
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дал комментарий после матча с «Динамо». Команда из Калининграда сыграла с московским клубом вничью со счетом 1:1 в 1-м туре РПЛ.

«Хороший футбол. Качество всегда дает результат. Если бы перед игрой нам сказали, что в стартовом матче на «ВТБ Арене» со стомиллионной командой с усилениями, с Бителло, который может очень многое футболе, будет ничья, я бы, наверное, был доволен. Но то, как развивалась игра… Если взять моменты, то Осипенко (сыграл) головой в доигровке и в концовке тайма было два удара после подбора. Все остальное, я не помню, чтобы у «Динамо» было так мало моментов и в концовке прошлого сезона, и в товарищеских матчах.

Я удовлетворен, как действует моя команда без мяча. Мы настраивались на немного лояльное отношение к игрокам «Динамо» и очень строгое к нам, так и получилось. Мы сейчас просматривали момент, когда на линии находятся наш игрок и игрок «Динамо», который закрывает обзор вратарю. Тогда в следующих матчах хотелось бы, чтобы была последовательность и это всегда оставалось не «вне игры», и чтобы гол засчитывали.

Начало положено. Спасибо болельщикам, которые поддержали, и тем, кто верил. Многие хоронили нас еще до игры. Я сказал, что мы играем просто, понятно, но при этом мы – команда», – сказал Талалаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Талалаев Андрей
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Комментарии (1)
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1752870677
Фомин должен был получить карточку в начале первого тайма.А во втором игрок "Динамо" не покинул поле после оказания помощи, и участвовал в розыгрыше штрафного. Странно, что эти эпизоды пропустили даже в разборе,сразу перейдя к непредъявленной жёлтой капитану "Балтики" на 11-й минуте.Потому и не предупредил,что Фомина простил.Знает,кот Васька...
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