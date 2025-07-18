Талалаев пояснил, кто должен рассказывать о футболе в роли экспертов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, будет ли он работать экспертом в новом сезоне РПЛ.

– В телевизионных студиях мы вас в новом сезоне увидим или будет не до того?

– В первые полтора месяца вырваться будет очень сложно. С нашим графиком мы в самолeтах больше будем жить, чем дома с семьями. А когда всe устаканится, почему нет? Если будут интересные предложения с интересными темами – с удовольствием приду и побеседую. Лучше пусть футбольные люди рассказывают о футболе, чем те, кто очень хочет примазаться к футболу.