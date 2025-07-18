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Талалаев пояснил, кто должен рассказывать о футболе в роли экспертов

Сегодня, 21:33
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, будет ли он работать экспертом в новом сезоне РПЛ.

– В телевизионных студиях мы вас в новом сезоне увидим или будет не до того?

– В первые полтора месяца вырваться будет очень сложно. С нашим графиком мы в самолeтах больше будем жить, чем дома с семьями. А когда всe устаканится, почему нет? Если будут интересные предложения с интересными темами – с удовольствием приду и побеседую. Лучше пусть футбольные люди рассказывают о футболе, чем те, кто очень хочет примазаться к футболу.

  • 52-летний Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября прошлого года.
  • В прошлом сезоне калининградцы заняли 1-е место в Первой лиге. В сезоне-2025/26 они выступают в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
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Комментарии (2)
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Loko_Roma
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