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Черданцев: «Челестини – итальянец! И-таль-я-нец!»

Сегодня, 20:53
10

Комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему считает главного тренера ЦСКА Фабио Челестини итальянцем.

«Пришел на стадион и узнал от Сергея Бигги Егорова, что я, оказывается, перепутал национальность нового тренера ЦСКА.

Вы серьезно?

Фабио Челестини – итальянец! И-таль-я-нец! У него папа с мамой чистокровные итальянцы из города Перуджа. Город Перуджа находится в Италии. Откройте атлас!

А паспорт у него может быть какой угодно, хоть швейцарский, хоть вьетнамский. Это не меняет того факта, что он итальянец по крови и соответсвенно по темпераменту, менталитету и т.д.» – написал Черданцев.

  • Фабио Челестини родился в Лозанне, начал заниматься футболом и провел первые годы карьеры в Швейцарии. Он сыграл 35 матчей за сборную Швейцарии.
  • Челестини сменил на посту главного тренера ЦСКА Марко Николича, который перешел в АЕК.

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Источник: телеграм-канал «Онжé Жорà»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Черданцев Георгий
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Комментарии (10)
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balam
1752861338
чердак старый фашист.ему видней
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Shak71
1752862553
Жора - ипотека! И-по-те-ка…
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andr2112
1752863481
Да кореец он : Че Лес Тин'И))
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subbotaspartak
1752863682
Случай из практики: Один бывший житель КНДР получив паспорт гражданина СССР повёл нас (бригада) в ресторан. Там, услышав реплику в свой адрес, он наклоняется ко мне и говорит: "Они думают, что я кореец".Я ему: " А что, получив паспорт, ты русским стал?"
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Хулиганин
1752864251
Зинедин Зидан - алжирец. У него папа с мамой чистокровные алжирцы. Покрути глобус Жора.
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Cleaner
1752864832
Черданцев, как в твоей голове все запущено то!!!...
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Mirak92
1752865930
Карпин Эстонец например. Чердак Отщипенец
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Loko_Roma
1752866637
Однажды итальянец Засунул в анус палец И вытащил оттуда Спагетти пару пудов
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Бомж Зины
1752867233
Рыганец! Рыгалец! Ранец! Рыгнивец! Рыдалец! Ралиец! Но не итальянец! Черданцев ты не итальянец! Нет! Не росиянец! Нет! Ты инопланетянец! С планеты неандерталец!
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Интерес
1752867918
В Швейцарии есть только граждане Конфедерации, состоящие из итальянцев,немцев и французов.Потомки горных бандитов,оставшиеся в численном меньшинстве, приручены папским престолом и служат в опереточной форме в папской гвардии Ватикана.Так что он прав-Челестини-этнический итальянец и гражданин Швейцарской конфедерации.
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