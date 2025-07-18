Черданцев: «Челестини – итальянец! И-таль-я-нец!»

Комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему считает главного тренера ЦСКА Фабио Челестини итальянцем.

«Пришел на стадион и узнал от Сергея Бигги Егорова, что я, оказывается, перепутал национальность нового тренера ЦСКА.

Вы серьезно?

Фабио Челестини – итальянец! И-таль-я-нец! У него папа с мамой чистокровные итальянцы из города Перуджа. Город Перуджа находится в Италии. Откройте атлас!

А паспорт у него может быть какой угодно, хоть швейцарский, хоть вьетнамский. Это не меняет того факта, что он итальянец по крови и соответсвенно по темпераменту, менталитету и т.д.» – написал Черданцев.