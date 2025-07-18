Черданцев: «Челестини – итальянец! И-таль-я-нец!»

Комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему считает главного тренера ЦСКА Фабио Челестини итальянцем.
«Пришел на стадион и узнал от Сергея Бигги Егорова, что я, оказывается, перепутал национальность нового тренера ЦСКА.
Вы серьезно?
Фабио Челестини – итальянец! И-таль-я-нец! У него папа с мамой чистокровные итальянцы из города Перуджа. Город Перуджа находится в Италии. Откройте атлас!
А паспорт у него может быть какой угодно, хоть швейцарский, хоть вьетнамский. Это не меняет того факта, что он итальянец по крови и соответсвенно по темпераменту, менталитету и т.д.» – написал Черданцев.
- Фабио Челестини родился в Лозанне, начал заниматься футболом и провел первые годы карьеры в Швейцарии. Он сыграл 35 матчей за сборную Швейцарии.
- Челестини сменил на посту главного тренера ЦСКА Марко Николича, который перешел в АЕК.
Источник: телеграм-канал «Онжé Жорà»