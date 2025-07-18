«Спартак» заинтересовался хавбеком сборной Словении

«Спартак» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Удинезе» Занди Ловричу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 8,5 миллиона евро.

27-летний Ловрич в прошлом сезоне провел за «Удинезе» 38 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

Контракт словенца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Также сообщается, что «Спартак» подыскивает усиление в линию защиты. Помимо Сауля Коко из «Торино» и Сантьяго Моуриньо из «Алавеса», об интересе красно-белых к которым ранее уже писали СМИ, в шорт-листе москвичей есть еще один центральный защитник из европейского клуба.