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  • Ловчев оценил продление «Спартаком» контракта со Станковичем

Ловчев оценил продление «Спартаком» контракта со Станковичем

Сегодня, 15:43
4

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал подписание клубом нападающего Антона Заболотного и одобрил продление контракта с главным тренером Деяном Станковичем.

– «Спартак» пока приобрел лишь нападающего Антона Заболотного. Не кажется ли вам, что этого мало для решения поставленных перед клубом задач?

– Я не понимаю, зачем «Спартак» купил Заболотного, команде не нужны нападающие, позиция укомплектована. Зимой клуб приобрел Ливая Гарсию, есть еще Угальде. Приобретение Заболотного – это нонсенс для меня. От Черенкова, Гаврилова, Титова, Аленичева «Спартак» перешел к Заболотному – для меня это дикость. Маркиньос сейчас в порядке, справа играет Солари, с нападением проблем нет, но клуб берет Заболотного.

Зато в защиту никого не покупают, хотя там большие проблемы. Когда‑то «Спартак» купил Видича и он наладил всю игру в обороне, а сейчас берут игроков слабого уровня, совершают одни и те же ошибки. При этом парадоксально, что в матчах с командами из верхней части таблицы у «Спартака» все получается, а с условной Махачкалой, тем же «Факелом» нет. Чтобы решать поставленные задачи, нужно усилить команду!

– Вы верите в Деяна Станковича?

– Да. «Спартак» все сделал правильно, продлив с ним контракт и дав ему работать дальше. Деяну надо разобраться во всем, ведь команда не строится за один день и даже за несколько месяцев.

Дело в том, что сейчас к старту чемпионата ему толком никого не купили, а к пятому туру привезут новичков и, по мнению руководства клуба, Станкович, как Старик Хоттабыч, возьмет и в моменте построит команду. Так не делается, игроков надо привозить к началу чемпионата. Привезите Станковичу игроков, а не Заболотных и дайте ему спокойно работать.

  • В конце мая Станкович продлил контракт со «Спартаком» до лета 2027 года.
  • В начале июля 34-летний Заболотный подписал контракт с московским клубом по схеме «1+1».
  • Форвард в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Станкович Деян Ловчев Евгений
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Комментарии (4)
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oyabun
1752844840
Насчет новых игроков очень верно сказал. В случае неудач будут с тренера спрашивать. Но Станкович то не виноват что спортдир не отрабатывает свою ЗП.
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Интерес
1752845095
Представляю, что Серафимыч скажет уже через полгода!
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VVM1964
1752845292
В целом согласен с Ловчевым, кроме высказанного по Заболотному - во-первых его не покупали, а взяли как свободного агента, во-вторых никто не рассматривает его, как основного игрока нападения и в третьих у нас нет игрока в нападении такого плана, а бывают ситуации, когда именно такой игрок на концовку и нужен !!! Всё вышесказанное не отменяет необходимости в укреплении обороны и покупки стоящих игроков !!!
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NewLife
1752846543
Но надо же понимать стратегическое мышление спартаковского руководства - у нас есть доморощенные бомбардиры защитники - Денисов, Литвинов. Мы их сезон другой будем готовить, усиливать эти качества, чтобы потом продать столетнему синиту или всяким барсам реалам миллионов по 40 евро за штуку. Даже Ловчев не догадался.
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