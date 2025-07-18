Ловчев оценил продление «Спартаком» контракта со Станковичем

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал подписание клубом нападающего Антона Заболотного и одобрил продление контракта с главным тренером Деяном Станковичем.
– «Спартак» пока приобрел лишь нападающего Антона Заболотного. Не кажется ли вам, что этого мало для решения поставленных перед клубом задач?
– Я не понимаю, зачем «Спартак» купил Заболотного, команде не нужны нападающие, позиция укомплектована. Зимой клуб приобрел Ливая Гарсию, есть еще Угальде. Приобретение Заболотного – это нонсенс для меня. От Черенкова, Гаврилова, Титова, Аленичева «Спартак» перешел к Заболотному – для меня это дикость. Маркиньос сейчас в порядке, справа играет Солари, с нападением проблем нет, но клуб берет Заболотного.
Зато в защиту никого не покупают, хотя там большие проблемы. Когда‑то «Спартак» купил Видича и он наладил всю игру в обороне, а сейчас берут игроков слабого уровня, совершают одни и те же ошибки. При этом парадоксально, что в матчах с командами из верхней части таблицы у «Спартака» все получается, а с условной Махачкалой, тем же «Факелом» нет. Чтобы решать поставленные задачи, нужно усилить команду!
– Вы верите в Деяна Станковича?
– Да. «Спартак» все сделал правильно, продлив с ним контракт и дав ему работать дальше. Деяну надо разобраться во всем, ведь команда не строится за один день и даже за несколько месяцев.
Дело в том, что сейчас к старту чемпионата ему толком никого не купили, а к пятому туру привезут новичков и, по мнению руководства клуба, Станкович, как Старик Хоттабыч, возьмет и в моменте построит команду. Так не делается, игроков надо привозить к началу чемпионата. Привезите Станковичу игроков, а не Заболотных и дайте ему спокойно работать.
- В конце мая Станкович продлил контракт со «Спартаком» до лета 2027 года.
- В начале июля 34-летний Заболотный подписал контракт с московским клубом по схеме «1+1».
- Форвард в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.