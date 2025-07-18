Клуб Примеры начал переговоры по Сперцяну

«Жирона» изучает возможности трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Представители хавбека уже провели раунд переговоров с клубом и обсудили возможный переход. Сам Сперцян готов к переезду в Испанию.

Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 25 миллионов евро.

Контракт 25-летнего игрока сборной Армении с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне полузащитник провел за клуб 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 7 ассистов. Также он сыграл за «быков» в 1 встрече в сезоне-2025/26.

«Жирона» в прошлом сезоне стала 16-й в Примере.