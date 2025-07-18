Пруцев высказался о возможности ухода из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался о возможности поиграть в Европе.
– Ты готов рассматривать любые варианты в России?
– Посмотрим, как все сложится. Повторюсь: мне хочется играть чаще, как и любому футболисту. И футбольная жизнь такая, что не знаешь, как будет развиваться ситуация. Естественно, я могу оказаться и в другой команде.
– А Европа?
– Если и уходить из «Спартака», то в достойную европейскую команду. В идеале – из топ-5, которая играет в еврокубках.
– А условный «Сьон», куда ушел Антон Миранчук?
– Сейчас – нет. Пойми, у нас разные ситуации. Антон всего добился в России: выигрывал чемпионат и Кубок. У него была мечта – играть в Европе. Почему не попробовать? А мне еще есть, что доказывать в России.
- В прошлом сезоне 25-летний Пруцев провел за «Спартак» 30 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: Sport24