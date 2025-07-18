Ловчев рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за титул

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что нынешние нападающие ЦСКА не подходят для борьбы за 1-е место в РПЛ.
– У ЦСКА опять поменялся тренер, Марко Николича сменил Фабио Челестини. Вы верите, что команда добьется прошлогоднего результата?
– Знаете, Челестини я вообще не знаю как тренера. Понятно, что смена тренера вдохновляет игроков, заставляет их бегать на пределе, больше работать, чтобы показать себя. Но мне сложно представить, что будет дальше с командой, нравятся ли ей требования Фабио.
ЦСКА – хорошая команда, у них надежная защита, нет проблем с вратарями, в полузащите есть Кисляк, растут новые ребята, но в нападении … был Чалов, много забивал, после он уехал, и мы о нем ничего не слышим. Сейчас там Мусаев, но все нападающие армейцев не для первого места.
Команде нужен наконечник на острие атаки для реализации моментов, которые создают полузащитники. Думаю, команда будет в пятерке и попытается сделать все, чтобы отнять золото у «Зенита».
- В 1-м туре ЦСКА сыграет в гостях с «Оренбургом» 21 июля. Начало в 17:30 мск.
- В межсезонье главным тренером красно-синих стал Фабио Челестини, сменивший на этом посту Марко Николича, перешедшего в АЕК.