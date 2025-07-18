Заболотный поделился впечатлениями от Станковича

Форвард московского «Спартака» Антон Заболотный поделился мнением о наставнике клуба Деяне Станковиче.

«Станкович – очень сильный энергетически человек, классная харизма. Видно, что он уверен в себе. Где надо может агрессивно высказать свое мнение, напихать. Где-то может подбодрить.

Но каждый игрок должен понимать, что это – главный тренер, который для команды хочет сделать лучшее. Главное, что у нас есть понимание игры. Мы прогрессируем. Смотрел ли нарезки его игры? Да, конечно. Помню его гол с середины поля в Лиге чемпионов», – сказал Заболотный.