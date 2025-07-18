Агент Угальде объяснил, почему игрок пока не перешел в «Фейеноорд»

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде, назвал сумму, за которую клуб готов продать футболиста.

«Всегда есть заинтересованные [в Угальде] клубы, но необходимо найти команду, которая будет вести переговоры и предложит сумму, превышающую € 20 млн, о которой просит «Спартак». Предложение «Фейеноорда» в размере € 15 млн было недостаточным. Мы будем продолжать работать над этим», – заявил Морсинк Estadio TD+.

В минувшем сезоне Угальде принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 6 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 15 млн.