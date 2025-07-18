Пруцев: «Часто против «Спартака» выдают матч жизни»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался о неудачных результатах весной.

– После вашей победы над «Зенитом» казалось: чемпионство «Спартака» близко как никогда за последние годы.

– Мы тоже думали: сейчас попрет. Но после «Зенита», наоборот, начали терять очки с командами, которые ниже классом. Возможно, эти соперники по-особому настраиваются на «Спартак». Часто против нас выдают матч жизни, особенно вратари.

– Собою ты доволен?

– Тоже нет. Я стал меньше играть. Раньше выходил в основе. По итогам сезона вошел в топ-3 полузащитника РПЛ, а потом провел не так много матчей.