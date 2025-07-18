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«ПСЖ» купил еще одного конкурента для Сафонова

Сегодня, 09:46
2

«ПСЖ» объявил о подписании 19-летнего вратаря Ренато Марина. Итальянский голкипер бразильского происхождения перешeл из «Ромы», заключив с парижанами контракт на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте клуба.

За время выступления в «Роме» Марин провeл 68 матчей за команды разных возрастов, пропустив 75 мячей. В матчах взрослой команды «Ромы» он на поле не выходил.

  • Срок действия соглашения Ренато Марина с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.
  • В «Рому» Марин перебрался из бразильского «Сан-Паулу» в августе 2022 года.
  • В составе молодeжной команды «Ромы» (Примавера) Ренато Марин провeл 44 матча.

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Источник: официальный сайт «ПСЖ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Рома ПСЖ Сафонов Матвей Марин Ренато
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Комментарии (2)
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Good_win_ФКСМ
1752822728
теперь лавка под алиментщиком еще больше будет блестеть...
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DeStar
1752823365
ну видать сафонов все) изначально непонятно зачем брали легионера на позицию вратаря, не особо выголдно особенно для псж который имеет дофига легов (не из ЕС)
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