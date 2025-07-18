«ПСЖ» купил еще одного конкурента для Сафонова

«ПСЖ» объявил о подписании 19-летнего вратаря Ренато Марина. Итальянский голкипер бразильского происхождения перешeл из «Ромы», заключив с парижанами контракт на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте клуба.
За время выступления в «Роме» Марин провeл 68 матчей за команды разных возрастов, пропустив 75 мячей. В матчах взрослой команды «Ромы» он на поле не выходил.
- Срок действия соглашения Ренато Марина с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.
- В «Рому» Марин перебрался из бразильского «Сан-Паулу» в августе 2022 года.
- В составе молодeжной команды «Ромы» (Примавера) Ренато Марин провeл 44 матча.
Источник: официальный сайт «ПСЖ»