Агент Угальде: «Были серьезные переговоры с «ПСЖ»

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал об интересе от «ПСЖ».

«С Манфредом так: тебе всегда звонят, клубы постоянно спрашивают о нeм, проявляют большой интерес. «ПСЖ» был одним из клубов, с которыми у нас были очень серьeзные переговоры, но их было много. Дело в том, что 20 миллионов евро в условиях финансового фэйр-плей ФИФА и ситуации с Россией – это немного ограничивает круг клубов. Но «ПСЖ» – один из тех, у кого есть зелeный свет для переговоров с Россией, как и у «Фейеноорда».

Быть агентом и заниматься трансферами – две разные вещи. Интерес есть всегда, но между интересом и 20, 25 или 30 миллионами евро – огромная разница. Мы постоянно на связи, но вести переговоры с россиянами, где речь идeт о 20–30 миллионах евро, – это одно, а просто спрашивать, как дела у Манфреда – совсем другое», – сказал Морсинк в эфире Estadio TD+.