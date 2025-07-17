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В музее мадам Тюссо появится восковая фигура Винисиуса

Сегодня, 22:37
1

Восковая фигура нападающего сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора представлена в Рио-де-Жанейро. Футболист сфотографировался с собственной копией, которая станет новым экспонатом в музее мадам Тюссо.

Тем временем, саудовские клубы готовы заплатить 350 миллионов евро «Реалу» за переход Винисиуса. В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 58 матчах во всех турнирах.

  • Действующее трудовое соглашение Винисиуса Жуниора с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года.
  • Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 170 млн евро.
  • В 58 матчах минувшего сезона Винисиус отметился 22 голами и 19 результативными передачами.

Фото: соцсети Винисиуса

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Винисиус
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Комментарии (1)
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Айболид
1752782786
фигура винисиуса будет "соседствовать" с фигурой "спартача 80" в дамскомъ неглиже
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