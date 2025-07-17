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Семшов допустил несколько чемпионств «Краснодара» подряд

Сегодня, 22:27

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил дальнейшие перспективы «Краснодара».

«Краснодар» может выиграть чемпионат несколько раз подряд, но «Зенит» делал это шесть раз подряд! Так что до «династии» как у питерцев «Краснодару» ещe очень далеко. Но повторить успех прошлого сезона было бы впечатляюще. Мы не зря говорим, что выиграть чемпионат может каждый, а закрепить успех – далеко не все», – сказал Семшов.

  • Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. «Краснодар» сыграет свой первый матч сезона-2024/25 20 июля на выезде против «Пари НН».
  • Матч 1-го тура состоится в Казани, так как нижегородская арена временно закрыта на ремонт.
  • У «Краснодара» 1 трофей в истории.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Краснодар Семшов Игорь
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