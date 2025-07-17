Семшов допустил несколько чемпионств «Краснодара» подряд

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил дальнейшие перспективы «Краснодара».
«Краснодар» может выиграть чемпионат несколько раз подряд, но «Зенит» делал это шесть раз подряд! Так что до «династии» как у питерцев «Краснодару» ещe очень далеко. Но повторить успех прошлого сезона было бы впечатляюще. Мы не зря говорим, что выиграть чемпионат может каждый, а закрепить успех – далеко не все», – сказал Семшов.
- Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. «Краснодар» сыграет свой первый матч сезона-2024/25 20 июля на выезде против «Пари НН».
- Матч 1-го тура состоится в Казани, так как нижегородская арена временно закрыта на ремонт.
- У «Краснодара» 1 трофей в истории.
Источник: «Комсомольская правда»