Степашин: «Сергееву звонили и говорили, что надо идти не в «Динамо», а в «Спартак»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал трансфер в команду форварда Ивана Сергеева.

– А как вам усиление – Сергеев, Осипенко? Говорили, что переходу Сергеева мешали…

– Ну, не мешали. Там были звонки, не буду называть фамилии, зачем, мол, Сергееву идти в «Динамо», давайте в «Спартак». Ну, Сергеев сразу определился, что идет в «Динамо», зная эту команду. И, во-вторых, конечно, он пошел к Карпину.

– А Осипенко?

– Естественно. Осипенко, Глебов – это же ростовские футболисты. Хорошее усиление. Главное, что это отечественные футболисты, и они стоят по 25 миллионов евро.