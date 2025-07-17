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  • Степашин: «Сергееву звонили и говорили, что надо идти не в «Динамо», а в «Спартак»

Степашин: «Сергееву звонили и говорили, что надо идти не в «Динамо», а в «Спартак»

Сегодня, 21:58
14

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал трансфер в команду форварда Ивана Сергеева.

– А как вам усиление – Сергеев, Осипенко? Говорили, что переходу Сергеева мешали…

– Ну, не мешали. Там были звонки, не буду называть фамилии, зачем, мол, Сергееву идти в «Динамо», давайте в «Спартак». Ну, Сергеев сразу определился, что идет в «Динамо», зная эту команду. И, во-вторых, конечно, он пошел к Карпину.

– А Осипенко?

– Естественно. Осипенко, Глебов – это же ростовские футболисты. Хорошее усиление. Главное, что это отечественные футболисты, и они стоят по 25 миллионов евро.

  • 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера форварда в «Динамо» составила 3,8 миллиона евро.
  • Сергеев выступает за сборную России.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Сергеев Иван
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Комментарии (15)
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Айболид
1752779148
степашкин , ну назови фамилии то ! чё ты как "этот" . потом очень интересно , какие фамилии у "дубины" , "шахты" и осталых "звонарей" .
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партизан84
1752781254
а шел к Карпину как к тренеру динамо или сборной? и да, нет ничего предвзятого в совмещении, особенно если это не клуб середняк.
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Айболид
1752782192
полыхнуло знатно у свиносекты и ихнего ципсошного "братана". Вот так на сайте , растёт и крепнет "дружба" красно/белых и жовтно/блакинтых
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