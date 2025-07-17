Степашин: «Сергееву звонили и говорили, что надо идти не в «Динамо», а в «Спартак»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал трансфер в команду форварда Ивана Сергеева.
– А как вам усиление – Сергеев, Осипенко? Говорили, что переходу Сергеева мешали…
– Ну, не мешали. Там были звонки, не буду называть фамилии, зачем, мол, Сергееву идти в «Динамо», давайте в «Спартак». Ну, Сергеев сразу определился, что идет в «Динамо», зная эту команду. И, во-вторых, конечно, он пошел к Карпину.
– А Осипенко?
– Естественно. Осипенко, Глебов – это же ростовские футболисты. Хорошее усиление. Главное, что это отечественные футболисты, и они стоят по 25 миллионов евро.
- 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера форварда в «Динамо» составила 3,8 миллиона евро.
- Сергеев выступает за сборную России.
Источник: «Комсомольская правда»