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  • Ташуев дал совет Сперцяну, как поступить с предложением от «ПСЖ»

Ташуев дал совет Сперцяну, как поступить с предложением от «ПСЖ»

Сегодня, 20:58
1

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал интерес «ПСЖ» к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.

– Если Сперцяном интересуется «ПСЖ», значит, его берут не для того, чтобы он сидел на лавке, а чтобы конкурировал с сильными футболистами. В такой ситуации надо рисковать. «ПСЖ» – лучшая команда в мире. Да, они проиграли в финале Клубного чемпионата мира, но это своеобразный турнир. Сперцяну однозначно надо принимать предложение и конкурировать.

– Эдуард соответствует уровню «ПСЖ»?

– Он очень сильный футболист, руководит игрой команды. Сперцян, помимо голов, может отдать тонкую передачу, принимает верные решения на поле.

  • 25-летний Сперцян провел в системе «Краснодара» всю карьеру.
  • Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 25 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар Сперцян Эдуард Ташуев Сергей
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Комментарии (1)
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FCSpartakM
1752777036
как всегда наши"эксперты" оторваны от мира футбола. С кем там Сперцян будет конкурировать?)) с Невешем и Витиньей? Невеша даже правым защитником ставят иногда, потому что игрок топовый , а в центре не всем место хватает.
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