Ташуев дал совет Сперцяну, как поступить с предложением от «ПСЖ»

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал интерес «ПСЖ» к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.

– Если Сперцяном интересуется «ПСЖ», значит, его берут не для того, чтобы он сидел на лавке, а чтобы конкурировал с сильными футболистами. В такой ситуации надо рисковать. «ПСЖ» – лучшая команда в мире. Да, они проиграли в финале Клубного чемпионата мира, но это своеобразный турнир. Сперцяну однозначно надо принимать предложение и конкурировать.

– Эдуард соответствует уровню «ПСЖ»?

– Он очень сильный футболист, руководит игрой команды. Сперцян, помимо голов, может отдать тонкую передачу, принимает верные решения на поле.