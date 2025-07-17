Станкович: «Не факт, что останусь в «Спартаке» до 2027 года»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на ютуб-канале Nobel прокомментировал майское продление контракта.

Теперь соглашение действует до 2027 года.

В 1-м сезоне Станковича «Спартак» финишировал 4-м в РПЛ.

Деян-тренер выигрывал чемпионаты Венгрии и Сербии.

– Многие спрашивали весной и в начале лета, как это «Спартак продлил контракт со Станковичем, у него ведь год еще контракта был. Я объяснял, что такая немножко итальянская традиция для тренеров, что надо иметь двухлетний контракт, чтобы тренер себя спокойно чувствовал и понимал некое уважение от клуба, да, что клуб уважает тренера и верят в него, а не то, что год контракта и все может быть, он может уйти. Я правильно понимаю, что такая была логика у вас в переговорах со «Спартаком»?

– Именно так. Иметь контракт на один год и тренировать большой клуб, раздевалку с большим авторитетом, при этом находясь на истекающем контракте. Это самоубийство. Я не хочу развивать эту тему, но последний год контракта в большом клубе так не работает. По крайней мере, судя по тому, что я вижу, как вы видите, в Италии так не делают. Дают тебе спокойствие. Может, тебя и уволят через год, но тебе дают спокойствие с контрактом, который защищает тебя в раздевалке перед всеми. Это дает тебе спокойствие именно для работы.

А уволить могут и через три месяца. Не факт, что я останусь на два года. По крайней мере, такова культура в Италии. И это нормально. Ты видел, Гасперини не стал тянуть, просто сказал: «Все, ухожу». Хотя каждый год у него оставалось по два сезона в контракте. Даже Индзаги в третий раз, когда шли долгие переговоры по контракту, сказал: «Нет» и ушел.