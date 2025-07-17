Ислам Махачев поставил «Динамо Мх» задачу на сезон

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что игроки махачкалинского «Динамо» в этом сезоне будут более сыграны, чем в прошлом.

Махачев поделился своими ожиданиями в интервью клубной пресс-службе: «Ребята уже понимают друг друга больше. В этом году команда должна быть в десятке. А дальше уже менять цели. Если уже пришел [в РПЛ], то нужно становиться чемпионом. Если я был бы футболистом, но не ставил бы задачу сохраниться [в РПЛ]. Всегда бы ставил цель стать чемпионом».