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Ислам Махачев поставил «Динамо Мх» задачу на сезон

Сегодня, 18:55

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что игроки махачкалинского «Динамо» в этом сезоне будут более сыграны, чем в прошлом.

Махачев поделился своими ожиданиями в интервью клубной пресс-службе: «Ребята уже понимают друг друга больше. В этом году команда должна быть в десятке. А дальше уже менять цели. Если уже пришел [в РПЛ], то нужно становиться чемпионом. Если я был бы футболистом, но не ставил бы задачу сохраниться [в РПЛ]. Всегда бы ставил цель стать чемпионом».

  • В прошлом сезоне махачкалинское «Динамо» набрало 29 очков и заняло 11-е место в таблице чемпионата России.
  • В 1-м туре РПЛ-2025/26 «Динамо» сыграет на выезде со «Спартаком» 19 июля.

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Источник: телеграм-канал «Динамо Мх»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх
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