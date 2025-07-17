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  • Агент Джикии прокомментировал задержку трансфера в «Антальяспор»

Агент Джикии прокомментировал задержку трансфера в «Антальяспор»

Сегодня, 16:08

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, высказался о задержке трансфера в «Антальяспор».

«Мы отталкиваемся от информации руководства «Антальяспора». Они нас уверяют, что в ближайшее время они откроют заявку, заявят и презентуют официально Джикию. С их слов, беспокойств по этому поводу не надо.

Если исходить из слов руководства клуба, вопрос о переходе Георгия уже решeн», – сказал Кузьмичeв.

  • 31-летний Джикия в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Химки».
  • В минувшем сезоне «Антальяспор» занял 15-е место в чемпионате Турции. Сейчас на клуб наложен запрет на регистрацию новичков.

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Источник: «Советский спорт»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Химки Антальяспор Джикия Георгий
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