Агент Джикии прокомментировал задержку трансфера в «Антальяспор»

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, высказался о задержке трансфера в «Антальяспор».

«Мы отталкиваемся от информации руководства «Антальяспора». Они нас уверяют, что в ближайшее время они откроют заявку, заявят и презентуют официально Джикию. С их слов, беспокойств по этому поводу не надо.

Если исходить из слов руководства клуба, вопрос о переходе Георгия уже решeн», – сказал Кузьмичeв.