Агент Джикии прокомментировал задержку трансфера в «Антальяспор»

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, высказался о задержке трансфера в «Антальяспор».
«Мы отталкиваемся от информации руководства «Антальяспора». Они нас уверяют, что в ближайшее время они откроют заявку, заявят и презентуют официально Джикию. С их слов, беспокойств по этому поводу не надо.
Если исходить из слов руководства клуба, вопрос о переходе Георгия уже решeн», – сказал Кузьмичeв.
- 31-летний Джикия в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Химки».
- В минувшем сезоне «Антальяспор» занял 15-е место в чемпионате Турции. Сейчас на клуб наложен запрет на регистрацию новичков.
Источник: «Советский спорт»