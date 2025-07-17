Станкович – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я проявил инициативу»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал майское продление контракта.
«У меня не было сомнений, чтобы остаться. Я даже проявил инициативу по отношению к клубу, сказав, что хочу остаться.
И нужно было спросить у «Спартака», хотят ли они меня удержать. Это был момент глобальных размышлений, но в итоге мы договорились за пять минут», – сказал Станкович на ютуб-канале Nobel.
- Теперь соглашение действует до 2027 года.
- В 1-м сезоне Станковича «Спартак» финишировал 4-м в РПЛ.
- Деян-тренер выигрывал чемпионаты Венгрии и Сербии.
Источник: «Бомбардир»