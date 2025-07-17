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  • Станкович – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я проявил инициативу»

Станкович – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я проявил инициативу»

Сегодня, 15:33
1

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал майское продление контракта.

«У меня не было сомнений, чтобы остаться. Я даже проявил инициативу по отношению к клубу, сказав, что хочу остаться.

И нужно было спросить у «Спартака», хотят ли они меня удержать. Это был момент глобальных размышлений, но в итоге мы договорились за пять минут», – сказал Станкович на ютуб-канале Nobel.

  • Теперь соглашение действует до 2027 года.
  • В 1-м сезоне Станковича «Спартак» финишировал 4-м в РПЛ.
  • Деян-тренер выигрывал чемпионаты Венгрии и Сербии.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (1)
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...уефан
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..."Я проявил инициативу". Сказал бы проще - "Я вовремя подсуетился"...
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