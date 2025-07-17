Станкович – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я проявил инициативу»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал майское продление контракта.

«У меня не было сомнений, чтобы остаться. Я даже проявил инициативу по отношению к клубу, сказав, что хочу остаться.

И нужно было спросить у «Спартака», хотят ли они меня удержать. Это был момент глобальных размышлений, но в итоге мы договорились за пять минут», – сказал Станкович на ютуб-канале Nobel.