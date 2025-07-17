Григорян: «Краснодар» – уже не «Краснодар»

Российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» высказался об изменении футбольного облика «Краснодара» после завоевания первого в клубной истории титула чемпиона России.
«У «Краснодара» теперь появилось колоссальное преимущество. Ментально «Краснодар» – уже не «Краснодар». Не та команда, которую мы привыкли видеть. Нет той легкой порхающей игры, нет прежнего стиля. Теперь это команда‑воин. Они хороши в гонке на истощение. Если у них будет такая гонка с «Зенитом» по ходу чемпионата, то у южан будет преимущество над петербуржцами».
- Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. «Краснодар» сыграет свой первый матч сезона-2024/25 20 июля на выезде против «Пари НН».
- Матч 1-го тура состоится в Казани, так как нижегородская арена временно закрыта на ремонт.
Источник: «Матч ТВ»