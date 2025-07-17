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Григорян: «Краснодар» – уже не «Краснодар»

Сегодня, 15:06
4

Российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» высказался об изменении футбольного облика «Краснодара» после завоевания первого в клубной истории титула чемпиона России.

«У «Краснодара» теперь появилось колоссальное преимущество. Ментально «Краснодар» – уже не «Краснодар». Не та команда, которую мы привыкли видеть. Нет той легкой порхающей игры, нет прежнего стиля. Теперь это команда‑воин. Они хороши в гонке на истощение. Если у них будет такая гонка с «Зенитом» по ходу чемпионата, то у южан будет преимущество над петербуржцами».

  • Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. «Краснодар» сыграет свой первый матч сезона-2024/25 20 июля на выезде против «Пари НН».
  • Матч 1-го тура состоится в Казани, так как нижегородская арена временно закрыта на ремонт.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Григорян Александр
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Комментарии (4)
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FCSpartakM
1752755239
да. По суперкубку поняли. Проиграли очередной матч, где надо было как раз бороться. Проиграли в конце чемпа тем же коням, где их просто сожрали кони на характере. Проиграли в хлам б()мжам в Питере, будто вообще какой-то аутсайдер. Спартак приехал и трёшки загрузил. Вообще не уверен, чтобы было, если динамо закончило сезон за тур до 30го.
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Vitaga
1752757027
Рубин на свой второй подряд чемпионский год вопреки всем скептикам стал чемпионом. состав был сохранен и усилен.кроме того все топ клубы сохраняли скептическое отношение к возможностям Рубина. Краснодар же такого отношения к себе не сохранил.хотя стал чемпионом по случайности. состав не усилен. тренера подобному Бердыеву не имеет. поэтому в перспективе место Краснодара даже не в тройке.
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...уефан
1752757984
...тебе бы носом картины писать, на околофутбольные темы, лучше - натюрморты про пожрать. Или поржать...
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ПалкоВводецъ007
1752758015
Это какое такое будет преимущество? Может быть только одно - судейское. Гыгыгы
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