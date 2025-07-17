Нагорных определил, является ли «Локомотив» топ-клубом

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных обозначил место клуба в РПЛ.

– «Локомотив» сегодня является топ-клубом?

– Конечно. Клуб как был, так и остается большой командой в российском футболе. И роль клуба-донора исполнять не будет. Важно связать работу по подготовке молодежи с тем, чтобы в команде были опытные ребята. Например, рядом с Бариновым – Карпукас и Годяев, с Монтесом – Морозов и Погостнов.

– Возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков?

– Мы живем в реальном мире, посмотрим. Будем делать все, чтобы у «Локомотива» это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определенный путь, который необходимо пройти. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой.