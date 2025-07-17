В «Локо» высказались о предложении ЦСКА по Пиняеву

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали возможный переход полузащитника Сергея Пиняева в ЦСКА. Ранее ЦСКА предлагал за 20-летнего форварда 8 миллионов евро.

«Действительно, ЦСКА обращался в «Локомотив» по возможному переходу Сергея Пиняева. Однако клуб не рассматривает продажу Пиняева. Сергей не продается», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года.