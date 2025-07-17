Состоялся самый дорогой трансфер в истории женского футбола

«Арсенал» объявил о подписании долгосрочного контракта с канадской нападающей Оливией Смит. 20-летняя футболистка перешла из «Ливерпуля» за 1 миллион фунтов (рекорд для женского футбола).

«Это привилегия и честь подписать контракт с «Арсеналом», – сказала Смит. – Моя мечта – бороться за главные титулы здесь, в Англии и в Европе и я очень хочу начать и внести свой вклад в это здесь, с «Арсеналом». Атмосфера, которую создают болельщики на стадионе «Эмирейтс», невероятна и я не могу дождаться, чтобы теперь они были со мной».

Директор женского футбола Клэр Уитли отметила, что клуб рад видеть Смит в «Арсенале» и она обладает огромным потенциалом. Главный тренер Рене Слегерс добавила, что Смит – перспективный молодой игрок, который может внести большой вклад, и клуб впечатлен ее характером и амбициями.

Смит начала молодежную карьеру в Канаде, а затем играла в системе колледжей США. Первый профессиональный контракт она подписала со «Спортинг Клуб» в Португалии в июле 2023 года, забив гол и сделав ассист в дебютном матче. По итогам сезона-2023/24 она была названа Игроком и Молодым игроком сезона Liga BPI. В июле 2024 года Смит перешла в «Ливерпуль». По итогам кампании за «Ливерпуль» ее признали Игроком сезона «Ливерпуля», а также номинировали на премию Восходящая звезда WSL. Смит будет играть под номером 15.